El emotivo y desgarrador llanto de Julio César Rodríguez al recordar a su fallecido hijo Pablito

Un tremendo momento es el que se vivió en el matinal de Chilevisión "Contigo en la mañana", cuando mostraban el caso de Lorena, una mujer que pedía que su arrendatario abandonara la casa que hace meses le adeuda y así poder arreglar su situación económica, agravada por la enfermedad de su hijo Alejandro, de 18 años, Coffin-Siris.

Fue en ese momento que Julio César Rodríguez se empieza a emocionar y finalmente estalla en llanto al anunciar que le ofreció un arriendo al sujeto moroso. "Me he involucrado más de lo que debería, y le he ofrecido esto al señor para que se vaya y te puedas ir a tu casa, arrendarlo algo", explica.

"Yo tuve un hijo igual al tuyo, perdón que emocione, pero tu hijo Alejandro es igual a mi hijo Pablito y él murió a los 13 años, y no lo hago por ser generoso ni bueno, es porque forma parte de nuestras historias que no contamos a la gente", confesaba el conductor.

"Sé por todo lo que has pasado, también llevé a mi hijo en micro, le di comida por la guata, cuando no trabajaba en la tele y te estoy ayudando ahora no por ser bueno o por quedar bien, lo estoy haciendo por mi hijo y por mi historia. Que lo que me pasó a mí hace 30 años años te pasa a ti hoy día en el 2020, el país de mierda que tenemos, viví lo mismo que tú, me apena que vivas el abandono", sostuvo.