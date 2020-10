Julio César Rodríguez relata cómo vivió la enfermedad de su hijo

Esta mañana en "Contigo en la Mañana" se vivió un momento bastante emotivo, protagonizado por Julio César Rodríguez, quien recordó su etapa más difícil, con la muerte de su hijo Pablo. Un caso de deuda de arrendatario transmitido por el matinal, terminó en el relato de una madre cuyo hijo tiene la misma enfermedad que padecía el primogénito del conductor.

"La entiendo tanto a ella, me da tanta rabia que pasen los años y todo siga igual", dijo Rodríguez, en relación a los insumos que el joven de 18 años, hijo de Lorena, necesita para vivir.

"Ella debería tener un botón gástrico para su hijo, tiene que tener la alimentación especial, su leche", precisa el conductor, que relató que mediante amigos que viajaban a Argentina, pudo tener los medicamentos que necesitaba su hijo.

"Estos remedios que venían de Argentina vencían, y si no convulsionada no lo ocupábamos, entonces íbamos al Hospital Roberto Del Río a dárselos a otras mamás", confesó Julio César, quien al también que Lorena, "íbamos con Pablito en la micro a la Teletón, a los hospitales, yo en este tiempo era estudiante de periodismo y no tenía auto".

Julio César termina su relato haciendo un llamado: "entonces abro esta historia de dolor porque Chile tiene que cambiar".