Héctor Velis-Meza y la inclusión de "elle" como pronombre: "Dadas las características que tiene la sociedad, no sé si lo va a aceptar"

Después de que la Real Academia Española sumara "elle" como pronombre a su observatorio de palabras, el escritor y académico chileno Héctor Velis-Meza entregó sus comentarios al respecto. A juicio del reconocido hombre de letras, esta apertura de la RAE no necesariamente tendrá una masiva aceptación.

"Yo entiendo el fondo, entiendo a la academia y entiendo a la gente. Yo siempre he sostenido que el lenguaje lo haga la gente, por lo tanto que lo incluyan o no lo incluyan, eso simplemente va a ser un tema que lo veremos con el tiempo, porque posiblemente nadie revisa las palabras que desaparecen de la RAE, revisamos las que aparecen", contextualizó Velis-Meza en entrevista con Publimetro.

La RAE da un paso para aceptar el "lenguaje inclusivo" e incluye como pronombre "elle" Según la institución "su uso no está generalizado ni asentado", pero de igual forma lo sumó a su observatorio de palabras.

"Ahora, que la gente vaya utilizarlo, eso otro tema. Este no este no es un tema de machismo o feminismo, este es lenguaje inclusivo, por lo tanto, dadas las características que tiene la sociedad, no sé si lo va a aceptar. Yo no le creo mucho a las redes sociales", continuó.

En ese sentido, el profesor universitario dijo que "no creo que las redes sociales sean la opinión del público. Si fuera así, el Rechazo tendría que haber sacado muchos más votos.

Más allá de aquello, Héctor Velis-Meza estableció que "esto es atractivo como tema. No me molesta, nunca me va a molestar, yo lo único que hago es que me rijo por la academia. No soy un conservador ni un fundamentalista de la lengua".