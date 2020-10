Perro mata a bebé recién nacido y trata de enterrarlo

La localidad de Hamilton, en Nueva Zelanda, se encuentra conmovida por el drama que vive una de sus familias, que perdió a su hijo recién nacido en un brutal hecho.

El pequeño llevaba algunas ahora en su casa cuando fue atacado por el perro de la familia, de raza rottweiler. La madre dejó a su hijo para ir al baño y cuando regresó descubrió la dantesca escena.

En estado de shock, la mujer solo atinó a sentarse en las afueras de su casa a llorar con su hijo en brazos. Una vecina la vio y de inmediato trasladaron al pequeño a urgencias del Hospital de Waikato.

Hamilton, New Zealand: A newborn baby boy said to be only one day old has lost his life after he was mauled by the family dog. #baby #dog #Mauled https://t.co/AFT1wkU3Yz pic.twitter.com/xDZYmxgnrR

— FOM News Service (@faceofmalawi) October 28, 2020