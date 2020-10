Sorprendente hallazgo de tortuga amarilla en India: es la segunda encontrada este año

Un increíble hallazgo realizó un funcionario del Servicio Forestal de la India luego que encontrara una tortuga amarilla.

"Hoy, una tortuga amarilla fue rescatada de un estanque en Burdwan", escribió en su cuenta de Twitter al dar a conocer a la especie.

Al respecto, detalló que "es un tipo de tortuga que rara vez ocurre", añadiendo que se trataría de "un tipo albino cuyo peculiar color amarillo puede deberse a alguna mutación genética o trastorno congénito debido a la ausencia de pigmento de tirosina".

Por su parte el conservador jefe de bosques del Gobierno Indio, Ramesh Pandey, confirmó el hallazgo e indicó que se trata de la segunda tortura amarilla encontrada este año.

"Este es el segundo incidente en el pasado reciente en el que se ha encontrado la tortuga de caparazón amarillo. Antes de esto, se encontró otra tortuga (de iguales características)", señaló.

Además, precisó que "aún no está muy claro si es una nueva especie o albinismo, o albino mutante".

El primer caso de tortuga amarilla en el 2020

Cabe mencionar que en julio pasado fue encontrada una tortuga amarilla en la ciudad india de Balasore.

"Esta es una tortuga rara, nunca había visto una como esta", señaló el dicha ocasión el Guardián de Vida Silvestre Bhanoomitra Acharya a Asian News International (ANI).