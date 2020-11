Demanda a escuela que echó a su hija por usar polera con leyenda homofóbica

Una joven de 15 años sorprendió a las autoridades de la Academia de Livingston, cuando asistió a las clases con una polera negra que decía con letras blancas "la homosexualidad es un pecado".

La alumna fue citada por el director, quien le comunicó que estaba expulsada por violar el código de vestimenta por tener una frase con "connotación sexual".

La niña protestó argumentando que un compañero llevaba un "símbolo pro-homosexualidad" que estaba siendo exhibido en la clase.

A 15 yr old girl from #Tennessee who wore a shirt saying #Homosexuality is a sin' was kicked out of her school class because the shirt had 'sexual connotations' according to the principal. Her father, a street preacher, Richard Penkoski, pictured, is now suing the school district pic.twitter.com/hg3hDYr9dZ

— talksandthought (@Talksandthought) October 25, 2020