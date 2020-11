Burger King hace llamado a comprar en McDonald's en medio de crisis por covid en Reino Unido

Burger King llamó a sus clientes a comprar en McDonald's y en otros locales de comida rápida, en medio de la crisis por coronavirus en Reino Unido.

Esto luego que el primer ministro Boris Johnson decretará cuarentena en el país por un mes, medida que puede ser extendida después de esa fecha.

Mediante una publicación en su cuenta de Twitter, Burger King hizo un llamado con el siguiente título: "Pide en McDonald's".

"Nunca pensamos que les estaríamos pidiendo esto. Al igual que nunca pensamos que estaríamos alentando a pedir en KFC, Subway, Domino's Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John's, Leon… o cualquier otro negocio de comida independiente, demasiado numerosos como para mencionarlos aquí", expresaron.

"Nunca pensamos que les estaríamos pidiendo esto, Pero los restaurantes que contratan a miles de empleados necesitan de tu apoyo en este momento", remarcaron.

Por último, indicaron que "siempre será mejor tener un Whopper, pero ordenar un Big Mac tampoco es una mala idea".

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6

— Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020