Vuelco en vivo y en directo: joven desaparecida contacta a su mamá por WhatsApp

Este martes muy temprano, "Contigo en la Mañana" entrevistaba a Jocelyn Soto, madre de Jessica Beltrán, joven de 17 años que fue a comprar cerca de su casa en Maipú y no volvió. Pero cuando estaban entregando datos del extravío de la adolescente, ella misma se contactó con su madre por WhatsApp.

El pasado 31 de octubre la joven desapareció. "Hice la denuncia, le he buscado, no he descansado. Busqué en las redes sociales, le hackié el Facebook, pero no sabemos nada (…) Pienso lo peor. Ella ya se habría reportado. Siempre cuando se queda fuera de casa avisa", dijo su madre, Jocelyn Soto.

Jocelyn recibió un mensaje de su hija. Según contó, el texto de WhatsApp decía: "Mami, tranquila. Estoy bien, luego nos juntaremos y te explicaré todo". Eso sí, la mujer aseguró que esas "no son palabras de mi hija, ella no se expresa así".

Pero tras esto, la adolescente le habría enviado mensajes de voz. "Reconocí su voz, pero la noté nerviosa. Como si la tuvieran retenida", dijo la mujer que para ese entonces ya no ponía atención a lo que Monserrat Álvarez le decía desde el estudio.

Fue así como la conductora le dijo que si estaba distraída o preocupada por lo que estaba leyendo, el día de mañana podían hacer un nuevo contacto.

"Me estoy comunicando con mi hija, estoy conversando con ella. Me estaba diciendo que…", dijo la madre.