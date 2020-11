Savka Pollak se llena de críticas por compartir día de madre sin ayuda en Instagram

View this post on Instagram

La semana pasada me quede sola con la cría chica, sin ayuda. B Me acompañó a todo lo que tuve que hacer, desde reuniones, visitas. Harto movimiento y eso además coordinado con sus clases on line que se han hecho bien difíciles. Más a mi que a ella por cierto. En una reunión quiso ir al baño y se demoró tanto que la otra persona se tuvo que ir, también le bajó la maña justo cuando estaba por zoom en otra tremendamente seria sin lograr concentrarme. Agreguemos el no quiero hacer clases porque me aburro que lo repite sentada frente al computador tratando de cumplir. En algunos momentos realmente me angustie de poder dar el ancho para todo. Porque además hacer las cosas de la casa, tener la ropa limpia y tratar de cocinar porque hasta los tallarines me quedan malos. Conclusión : esta muy difícil trabajar QUE ABRAN TODOS LOS COLEGIOS…. los niños están sobreadpados al máximo, no puedo pedir que vaya al baño más rápido, que se congele cuando uno necesita, que anden de un lado a otro con uno sin cansarse. Los críos necesitan sociabilizar y las mamás necesitamos recuperarnos después de meses sin poder generar ingresos ( al menos una gran número de nosotras) Por otro lado, nace la creatividad, complicidad y el poner buena cara a los escenarios complejos. La amiga que te salva pasándole algo que pinte en plena maña, personas amables que la saludan cariñosamente, mujeres de la manada rodeando, ayudando, otras criticando pero las menos. La mayoría siendo empaticas y colaborando, porque una sonrisa de “esta bien tranquila “ se agradece. Te En cuanto a ella, espacios maravillosos además de los de alta tensión. Almorzamos en la plaza, llegábamos y las dos terminábamos en la tina muertas de la risa. La laurita full colaborativa, se dormía casi al empezar el cuento de la noche, risas y esfuerzo que hacen y uno entre tanto movimiento no ve. Realmente me conmueve ver cómo parte a todos lados conmigo, da su mejor esfuerzo, andamos con bolsos de cosas para pintar, patinetas en fin. Yo también modifiqué y busqué lugares más apropiados para reuniones que me permitieran concentrarme y ella pudiera jugar y así no adaptamos. Me encantaría conocer sus experiencias 😘