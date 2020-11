Tras triunfo de Biden: al buscar la palabra "loser" en Twitter el primer resultado es la cuenta de Trump

Pese a que Donald Trump no lo quiere reconocer, el candidato demócrata Joe Biden fue declarado el sábado como presidente electo de Estados Unidos.

Dentro de ese marco, el portal norteamericano Business Insider reveló que si uno escribe la palabra "loser" en Twitter y se va a los resultados en la pestaña de búsqueda de personas, la primera cuenta que aparece es la del actual mandatario.

Un portavoz de Twitter explicó al citado medio por qué aparece el todavía presidente en el primer lugar de las búsquedas de personas.

"Si una cuenta se menciona a menudo junto con ciertos términos, pueden aparecer juntos algorítmicamente como una asociación", sostuvo.

De igual manera, detalló que "estas asociaciones son temporales y cambian constantemente según la forma en que la gente tuitea".

Cabe mencionar que en la última emisión del programa Saturday Night Live, los actores Jim Carrey Maya Rudolph imitaron a Joe Biden y Kamala Harris respectivamente, haciendo el símbolo de "loser" al derrotado candidato republicano.

Joe and Kamala have a message for Donald Trump. pic.twitter.com/ybrPtFAyQM

— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) November 8, 2020