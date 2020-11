Si es mujer, Fonasa y no quiere tener hijos súmese a las listas de espera para esterilización

¿La edad inhabilita a la mujer para decidir no tener hijos? ¿Quién decide por ellas si se quieren someter a una intervención para no ser madres? Este tema se está tomando la agenda, a raíz de una joven de 22 años que en Argentina, se ligó las trompas de falopio para no tener hijos.

Ailín Cubelo se logró realizar el procedimiento anticonceptivo después de que su ginecólogo se lo negara en dos oportunidades, por lo que tuvo que cambiarse de profesional de la salud.

Algunos podrán decir que es una opinión de joven, que tiene toda la vida por delante y que cambiará de parecer; o que conocerá a alguien con quien sí querrá tener hijos. Pero el debate se instaló y ojalá para quedarse.

Publimetro conversó con la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, quien sostuvo que "estamos frente a un cambio de paradigma enorme en cuando a los protocolos reproductivos y el Minsal debe abordarlo".

Esterilización en Chile

Anita Román explicó que en el país, específicamente en el servicio público de salud, hay una "tremenda lista de espera" para las esterilizaciones.

Las mujeres pueden pedirlo en su Cesfam, y quienes están embarazadas en el centro en donde se controlan, pero según cuenta la presidente del gremio, la decisión final la tiene el equipo médico que atiende a la mujer.

Los requisitos para que las mujeres puedan optar a la ligadura de trompas es quererlo y ya tener un hijo.

"Hemos tenido a mujeres de 25 años, adictas a las drogas, con ya cuatro o cinco hijos, con el consentimiento informado listo, pero si el equipo médico considera que es muy joven o lo que sea, no le hacen la cirugía", contó Román.

Los argumentos de las mujeres

“Como a algunas personas el deseo de ser madres les es natural, para mí era natural no serlo. Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora ni nunca”, explicó la joven sobre su decisión.

La trasandina indicó que a las mujeres desde pequeñas se les pregunta por ¿cuándo van a tener hijos? o ¿cuántos hijos quieren tener?, consultas que a ella no le causaban mayor impresión.

"Eso lo veo hoy: papás que salen a pasear con sus hijos y las nenas van con un cochecito llevando a su propio bebé de juguete. Por eso creo que el mandato de maternidad no es algo natural, es muy cultural. Hay muchas personas que nunca se cuestionaron el tema de ser o no ser padres, siguieron un caminito: las mujeres se tienen que reproducir para la mayor parte del mundo. O sea, si tenés útero tenés que parir, es tu destino”, sostuvo.