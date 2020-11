Policía italiana usó un Lamborghini para transportar un riñón: recorrieron 500 kilómetros en tiempo récord

La policía italiana usó un Lamborghini Huracán para transportar un riñón desde un hospital en Padua hasta Roma.

La propia institución policial dio a conocer el hecho a través de redes sociales, indicando que gracias al mencionado vehículo "se entregó un riñón de un donante para trasplante a una persona a tiempo".

En ese sentido, lograron recorrer los 500 kilómetros que separan a ambas ciudades en dos horas, considerando que un viaje normal toma cinco horas.

Cabe mencionar que el vehículo se encuentra equipado con un compartimento refrigerado bajo el capó, el cual sirve para mantener en buen estado los órganos.

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

“Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW

— Polizia di Stato (@poliziadistato) November 5, 2020