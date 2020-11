El tuit del diputado Bobadilla que dividió a la redes sociales por la inmigración en Chile

"A la velocidad en que se incrementa la inmigración en Chile, capaz que en las elecciones de mediano plazo los chilenos seamos minoría y al fin llegue un Kevin a La Moneda".

Este fue el tuit del diputado UDI Sergio Bobabilla, que la verdad, no tuvo sólo críticas, sino que una gran cantidad de adeptos en redes sociales.

A la velocidad en que se incrementa la inmigración en Chile, capaz que en las elecciones de mediano plazo los chilenos seamos minoría y al fin llegue un Kevin a La Moneda. — Diputado Sergio Bobadilla (@Bobadillarecha1) November 10, 2020

Y la verdad es que el parlamentario nos tiene acostumbrados a causar polémicas en la red del pajarito. Hace días publicó en su cuenta que si por el hecho de "estar en Chile desde que nací" eso lo hace "¿También parte del pueblo originario?".

Bobadilla siguió con sus mensajes, todo para concluir que "no veo porqué les debemos dar cupos reservados constituyentes". El parlamentario argumentó que "no he participado en ninguna guerra de conquista. No sé si mis antepasados lo hicieron, y si lo hubieran hecho, no tengo porqué responder por ellos. No me siento responsable de ningún perjuicio a los mapuche".

¿Cómo? Sergio Bobadilla pregunta si es "parte de un pueblo originario" porque "estoy en Chile desde que nací" El diputado de la UDI se hizo el cuestionamiento en Twitter, para luego asegurar que "no le debemos dar cupos reservados constituyentes".

Otra polémica de Bobadilla