El registro se volvió viral: la emoción de pequeño ganso tras ver al hombre que siempre lo visita

Un pequeño ganso se ha ganado el corazón de varias personas en las redes sociales, luego que se viralizara un registro en donde demuestra su felicidad al ver al hombre que siempre lo visita.

Según informa The Dodo, Doug Carlenton es un hombre inglés que va prácticamente todos los días a visitar al ave a un parque, al cual conoce desde que es polluelo.

Those chubby little legs 😍 https://t.co/6tbv4iskiQ

En dicho lugar viven ocho gansos, los cuales todos tienen nombres, siendo Sam el más pequeño de todos y quien se ganó totalmente el cariño del hombre.

Mientras tanto el pequeño ave es feliz cada vez que llega Doug, hecho que fue resaltado en un video que cuenta con casi 20 mil reproducciones en YouTube, en donde se le ve corriendo emocionado al encuentro del inglés.

"Él es el más tranquilo de todos hasta ahora. Ellos tienden a graznar a la gente cuando se acercan demasiado. Nunca he escuchado a Sam hacerlo", sostuvo Carlenton.

Cabe mencionar que el hombre va hace tres años a visitar a los gansos. "Eran nuevos para mí, pero aprendí cómo no alarmarlos o darles motivos para temerme", afirmó.

HONK! https://t.co/653jPCZ34N For anyone wanting to follow along with the pond visits 🙂 pic.twitter.com/peeI9z2FO5

— Sullivan's Goose (@SullivansGoose) November 9, 2020