Profesora rompe en llanto ante el desinterés de sus alumnos: "No les importa aprender"

Una profesora de Puerto Rico no aguantó el llanto y a través de un video contó el desinterés que tienen sus alumnos, en una publicación que se volvió viral.

La docente Frances Sánchez señaló en el registro que "se ha "topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada. Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase".

"Ya estoy harta. Ya me siento agobiada y ya no sé ni qué más hacer. Esto va más allá de la educación a distancia. La educación a distancia lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva no uno, no dos, para mí lleva fácilmente más de cuatro o cinco años. A esta generación no les interesa aprender, punto", expresó.

Por último, la profesora señaló que teme convertirse "en aquello que tanto detesté como estudiante, que es aquel maestro que, si lo haces bien y si no, también, que no se preocupan porque el estudiante aprenda, que les da lo mismo si lo hacen o no".

Mira el registro de la profesora