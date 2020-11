Carla Pardo, tres años después de sus explosivos dichos sobre la Roja: "Debí hacerlo pensando un poco más"

Carla Pardo, esposa de Claudio Bravo y quien se vio envuelta en una de las mayores controversia de la Roja de los últimos años, se refirió a sus explosivos dichos tras la eliminación de Chile rumbo al Mundial Rusia 2018.

"Cuando uno tiene pena y pasan cosas personales, pucha, decimos cosas sin pensar y debí hacerlo pensando un poco más, y si iba a perjudicar no debí haber escrito nada. Ya está hecho, y a dar vuelta la página, porque ha pasado bastante tiempo para seguir con el temita", dijo Pardo a través de un Instagram Live, en la previa del duelo entre Chile y Perú por las clasificatorias a Qatar 2022.

De esta manera, Pardo hace un mea culpa tres años después de lanzar duras acusaciones sobre el compromiso de algunos integrantes de la Roja. Cabe consignar que aquellos dichos terminaron por quebrar por largo rato el plantel de la Selección

"Yo sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga", reclamó Pardo el 10 de octubre de 2017, después de que Chile cayera 3-0 ante Brasil y sentenciara su eliminación de Rusia 2018.

¿Vuelven a Chile?

Por otro lado, Carla Pardo se refirió a su futuro familiar y reveló que Claudio Bravo podría poner término a su extensa carrera en el fútbol de Europa y regresar a canchas chilenas.

"Quiero estar con mi familia, con mis amigos, quiero disfrutar a mis papás, esto de la pandemia ha sido heavy para todos, así que ya le dije a mi 'Capi' (Bravo). Él me dijo, igual renovamos un añito más, pero le respondí que no, por favor ni se te ocurra, me quiero ir a Chile", comentó.