El regreso del "Bus de la Libertad": circulará por Santiago y Valparaíso y Fundación Iguales pide al Gobierno tomar postura

La directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, anunció que el "Bus de la Libertad" volverá a circular, por las calles de Santiago y Valparaíso.

En conversación con 24 Horas, Aranda sostuvo que el objetivo es "denunciar lo que a la luz de los hechos es verdad: venían por nuestros niños".

El polémico bus llegó a Chile en 2017, donde la propia Aranda criticaba al Estado de hacer una "reforma moral y antropológica nunca antes vista", agregando que se está apropiando de los derechos de los padres respecto a educar libremente a sus hijos.

Recordar que ese año una de las frases del bus era que "Nicolás tiene derecho a tener un papá y una mamá", haciendo referencia al texto de "Nicolás tiene dos papás".

La petición de Fundación Iguales

Fundación Iguales pidió una reunión con Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos solicitando al gobierno una posición respecto a la discriminación.

Alessia Injoque, Presidenta Ejecutiva de Fundación Iguales, declaró que “hacemos un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar. Este es un bus que sale a las calles en contra de la libertad ajena, son personas que se esfuerzan para que no se avance en que las personas LGBTIQ+ tengamos los derechos que ellos ya tienen, son acciones de un grupo que vive obsesionado tratando de controlar la vida de parejas que no conocen, familias que no pertenecen y niñes que no son suyos”.

“La libertad es inseparable de la diversidad. Esperamos que Chile le vuelva a dar un portazo al conservadurismo extremo”, finalizó.