Escándalo en el Vaticano: Papa le dio like a Instagram de modelo en bikini

Todo un escándalo es lo que se vivió en el Vaticano, luego de que comenzara a circular por las redes sociales un particular like, a una cuenta de Instagram de una modelo brasileña.

Y es que los usuarios de las redes sociales comenzaron a enloquecer cuando vieron el supuesto ‘like’ del Papa Francisco a la fotografía en bikini de Natalia Garibotto.

La joven brasileña, que se hace llamar Nata Gata en internet, compartió una publicación que tituló “En el día de hoy fui bendecida”.

Ahí sumó un video en el que recorre su cuenta, ingresa a una de sus fotografías -que la muestra vestida de colegiala- y expone el ‘like’ del Papa.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T

— Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020