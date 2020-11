La historia de un amor gigante de un padre y la inoperancia de los políticos: cargó a su hija con cáncer por 5km

El lunes 16 de noviembre se empezó a hilvanar una historia de contrastes. Un momento dramático, de mucho amor y fuerza, pero también de inoperancia y falta de sentido común.

Ese día, Diego y Carmen junto a su hija Abigail emprendieron el retorno desde Tucumán, Argentina, a la localidad de Termas de Riño Hondo, donde viven. Su hija de 12 años había estado realizándose su tratamiento oncológico, el mismo que se aplica desde los 7 años.

No había nada fuera de lo común en una jornada que la familia Jiménez hace constantemente para tratar de sacar adelante a su pequeña hija. Hasta que llegaron a la frontera de la provincia de Santiago del Estero, donde la policía los detuvo. Increíblemente, el efectivo de seguridad les impidió el paso, pues no se podía ingresar a la provincia en automóvil.

Los padres le explicaron la razón del viaje y la condición de salud frágil que tenía la niña, pero las autoridades mantuvieron por dos horas, a todo el sol, a la familia, mientras la niña solo lloraba, y nadie daba una solución.

“Yo la traigo siempre y nunca me hacen problema. ¿Aquí, en Termas, me van a hacer problema? Me la llevo caminando”, dijo el Diego al policía. Entonces tomó a su hija en brazos y empezó a caminar. "Cálmese. La va a empeorar, señor, por favor”, le dijo el uniformado, pero el padre mientras vía llorar a su hija respondió categóricamente: “Me voy a llevar a mi hija, aunque sea caminando”.

El padre caminó 5 kilómetros con su hija de 12 años en brazos, ante la incompetencia de la policía y las autoridades de la provincia, que durante dos horas no dieron una solución a la familia, que permaneció dos horas a todo el sol y en usa zona de muchas moscas, las que podían provocar una infección en las piernas heridas de la pequeña.

Esta es la parte que no se viralizo del video dónde se le prohíbe a Abigail y a su familia entrar a Santiago del Estero. La nena con un tumor en la pierna izquierda,el lugar lleno de moscas, dos horas al calor,el policía que graba con su celular, y el llanto que nos parte en dos. pic.twitter.com/yuUaF2mdxA — Carlos Salerno (@SalernoCarlos) November 20, 2020

La versión de la familia

La madre de Abigail narró así los hechos: “Le pedía que queríamos pasar porque ya hacía bastante calor, encima los bichos…. Pero el policía decía que esperaba orden de Santiago para que pudiéramos pasar. Fue muy feo lo que vivimos con mi hija y cómo está ella ahora. Se asustó muy mucho con el tema de los bichos y tenía miedo de que se le infectaran las piernas”, contó a los medios locales.

La niña tiene un tumor en la pierna izquierda, con el que lucha desde hace cinco años. Según cuentan los padres, Abigail fue trasplantada en 2016 y en 2019 tuvo una recaída.

Santiago del Estero. #GobiernoCriminalyCorrupto

Niña con cáncer.

Su papá, 5 km a pie con ella a upa.

Amorales. pic.twitter.com/dN0CTi1u9u — @Aler9Gaby (@Aler9Gaby) November 19, 2020

Imagen icónica

La escena que vivieron los Jiménez en la frontera provincial quedó registrado en dos videos que rápidamente se hicieron virales. Uno de ellos, cuando se ve al padre iniciando su camina con su hija en brazos, se inmortalizado en una ilustración de la cuenta @Maldita comadreja, quien puso a disposición de todos la imagen.

Macri compartió una conmovedora imagen de Abigail entrando a Santiago del Estero https://t.co/iccJavViEz pic.twitter.com/3jZBdOSCqC — LA NACION (@LANACION) November 20, 2020

Hasta el ex presidente Mauricio Macri retuiteó la ilustración para cuestionar la inoperancia de las autoridades provinciales.