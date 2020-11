Vaticano pide explicaciones a Instagram tras like de cuenta del papa Francisco a foto de modelo en bikini

Un llamativo like de la cuenta del papa Francisco en Instagram a una fotografía en bikini de la modelo Natalia Garibotto, llamó la atención de las redes sociales.

Esto luego que la modelo brasileña diera a conocer el hecho, asegurando que había sido "bendecida" tras lo ocurrido.

En su cuenta, en donde se hace llamar Nata Gata, subió un video en el que recorre su cuenta, ingresa a una fotografía y muestra el like que recibió.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T

— Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020