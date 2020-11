"Sin afán de polemizar": Marcela Vacarezza provoca diversas reacciones en redes sociales tras una publicación sobre el retiro del 10%

Una vez más Marcela Vacarezza se toma las redes sociales con una opinión sobre la contingencia. La animadora volvió a comentar una arista de la discusión sobre el segundo retiro del 10%.

A través de su cuenta en Twitter, la esposa de Rafael Araneda se refirió al concepto "regalo" que utilizó la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, para criticar el proyecto de un segundo retiro de fondos de AFP que emanó desde la Cámara de Diputados.

Zaldívar por segundo retiro: "No corresponde que alguien que no lo necesita reciba un beneficio, reciba un regalo del Estado" La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió al requerimiento que realizó el Gobierno al TC por el proyecto del segundo retiro del 10% de las AFP.

"Sin afán de polemizar, pero cuando la ministra habla de 'regalo' no se refiere al 10% sino a los impuestos que no tendrán que pagar los más ricos, ¿o no? No me puteen, conversemos", escribió Vacarezza.

En menos de 24 horas, la publicación de la influencer que hace pocos días se definió como "anticomunista" acumula más de mil respuestas, aproximandamente 400 retuits y más de 3 mil "Me gusta".