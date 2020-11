Extraño hallazgo: encuentran misterioso monolito de metal en remota área del desierto de Utah

Un extraño descubrimiento realizaron funcionarios del Departamento de Seguridad Pública en Estados Unidos, luego que un vuelo en helicóptero encontraron un misterioso monolito de metal en una de las áreas más remotas del desierto de Utah.

Según informó la cadena de noticias local KSLTV, los trabajadores ayudaban a oficiales de la División de Recursos de Vida Silvestre realizando un conteo de borregos cimarrones que habían en la zona, cuando hicieron el hallazgo.

"Uno de los biólogos es quien lo vio y simplemente volamos directamente sobre él (…) Él estaba como, '¡Espera, espera, espera, date la vuelta, date la vuelta!' Y yo estaba como: '¿qué?' Entonces, él dijo: 'Hay una cosa allá atrás, ¡tenemos que ir a verla!", relató el piloto de la nave, Bret Hutchings.

While workers from the the Utah Department of Public Safety Aero Bureau were conducting a count of big horn sheep in Red Rock County, Utah, they discovered this large metal monolith, of unknown origin.

