Enfermera muestra su deterioro físico tras combatir el covid 8 meses en la primera línea

El nivel de estrés y cansancio que enfrentan muchos funcionarios de la salud en todo el mundo producto de la lucha contra el corinavirus es inimaginable. A tal punto que repercute en la propia salud de los trabajadores.

Una enfermera de 27 años de Tennessee mostró cómo la lucha que mantiene contra la pandemia hace 8 meses en la primera línea, ha deteriorado su físico.

Kathryn publicó dos fotos de antes de la pandemia y cómo está ahora e impactó a las redes sociales con un breve mensaje: "Cómo empezó… cómo va". Su rostro parece haber envejecido 10 años. Y todo producto del estrés y el cansancio.

La profesional narró que "el sábado por la noche estaba en medio de un turno, acababa de salir de la habitación de un paciente y me acababa de quitar todo el EPI. Tenía la imagen en mi cabeza de la graduación y quería mostrar la diferencia que pueden hacer un par de meses y la realidad de ser enfermera en la pandemia".

El impacto es evidente, pero Kathryn no baja los brazos: "Amo ser enfermera. Nunca esperé ser una nueva enfermera en una pandemia altamente politizada, pero la vida te llega rápido e incluso en una pandemia, no hay nada más que quiera hacer. Cuidar a los más enfermos de esta enfermedad es un honor y valoro a mis pacientes".

Covid is a brutal disease and I wouldn't wish the worst of it on my worst enemy. Please understand that you aren't just protecting yourself, you are protecting the people around you.

— kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) November 23, 2020