Se aburrieron de las bromas: pueblo austríaco de Fucking decide cambiarse el nombre

Cansados de ser objeto de las burlas y de recibir visitantes que solamente quieren reírse y sacarse una fotografía con el letrero del lugar, el pueblo de Fucking decidió cambiarse el nombre.

Según informa el portal alemán Deutsche Welle, el alcalde Andrea Holzner confirmó que el poblado comenzará a llamarse Fugging a partir del 1 de enero de 2021.

En ese sentido, desde hace años que los habitantes del lugar estaban presionando para cambiar el nombre del lugar, ante las burlas recibidas, pese a que se llaman así desde hace cientos de años.

Además, siempre llegaban turistas a la localidad a sacarse fotos con los letreros, o simplemente para robárselos.

Cabe mencionar que la palabra Fucking en alemán no tiene significado, por lo que el pueblo de cerca de 150 habitantes y que es parte del municipio de Tarsdorf, estuvo en paz con llamarse de esa manera, hasta que la explosión de internet y de las redes sociales lo elevaran a la fama, siendo constantemente incluido en la lista de lugares con nombres extraños.

For reasons unknowable, the fine Austrian village of Fucking, in Tarsdorf municipality, has decided to rename itself Fugging from the beginning of next year pic.twitter.com/WzsDWw2LAT

— jon henley (@jonhenley) November 26, 2020