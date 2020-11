Enigma total: desaparece el misterioso monolito que había sido encontrado en el desierto de Utah

Hace unos días saltó a la fama un misterioso monolito de metal que había sido encontrado en una remota área del desierto de Utah.

Y pese a que ni las autoridades, ni las personas que realizaron el hallazgo, dieron a conocer el lugar exacto para evitar que alguien pudiera perderse o sufrir algún problema en la búsqueda de la estructura, decenas de curiosos fueron en su búsqueda.

Sin embargo, ya no se podrá ir a tomar fotografías al lugar, ya que el monolito desapareció sin dejar rastro y nadie sabe qué pasó.

La Oficina de Administración de Tierras de Utah confirmó a través de su cuenta de Facebook que la estructura desapareció la noche del viernes.

De igual manera, aseguraron que no fueron ellos quienes retiraron el objeto, ya se consideraba "propiedad privada", pese a que se desconocía de igual manera quién puso el monolito en el lugar.

"La estructura ha recibido atención internacional y nacional y recibimos información de que una persona o grupo la retiró la noche del 27 de noviembre", afirmaron.

Here is our official statement on the rumors surrounding the "#Monolith:" We have received credible reports that the…

Cabe recordar que el monolito, que tenía una altura cercana a los 3,5 metros, fue descubierto en un vuelo en helicóptero que realizaban funcionarios del Departamento de Seguridad Pública, quienes ayudaban a oficiales de la División de Recursos de Vida Silvestre realizando un conteo de borregos cimarrones que habían en la zona.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'…@KSL5TV #KSLTV #Utah

Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS

— Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020