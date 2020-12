Obama revela que conoce los archivos secretos del Gobierno de Estados Unidos sobre los ovnis

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció en una entrevista que conoce los archivos secretos del Gobierno de Estados Unidos sobre los ovnis.

El otrora gobernante conversó con el programa "Late Show" de Stephen Colbert, en el marco del lanzamiento de su libro de memorias "Una tierra prometida".

Según consigna el NY Post, fue consultado si buscó información clasificada sobre la existencia de los ovnis mientras era mandatario, afirmando que si lo hizo.

"¿Y?", replicó Colbert. "No puedo decirte. Lo siento", respondió Obama.

"Muy bien, lo tomaré como un ‘sí", dijo entre risas el entrevistador. "Porque si no hubiese nada, dirías que no hay nada. Acabas de jugar tu mano. Pensé que eras mejor jugador de póker", agregó.

"Siéntete libre de pensar eso", respondió Obama. "Lo haré", remató Colbert.

Tras esto, el expresidente afirmó que "solía ​​ser que los ovnis y (el caso) Roswell eran la mayor conspiración. Y ahora eso parece tan dócil, la idea de que el Gobierno pueda tener una nave espacial extraterrestre".

