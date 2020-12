¿Cómo dice que dijo? Adolf Hitler ganó las elecciones regionales de Namibia

Parece increíble, pero Adolf Hitler ganó con amplia mayoría una elección de este fin de semana. Se trata de Adolf Hitler Uunona, quien ganó un escaño en el consejo regional de Namibia, por Oshana, una antigua colonia alemana.

Uunona es militante de la Organización del Pueblo de África del Sudoeste (SWAPO, en inglés), el partido que ha gobernado Namibia desde su independencia de Sudáfrica tras el fin del Apartheid en 1990, y ganó con 1.196 votos ante 213 de su contendiente. Pero lo que más llamó la atención fue su nombre.

En conversación con el medio alemán Bild, el político africano aseguró que no tiene "nada que ver" con los nazis, neonazis o sus ideologías y "el hecho de que tenga este nombre no significa que quiera conquistar Oshana".

Adolf H. Uunona, como le gusta que le digan, confesó que con el paso del tiempo fue dándose cuenta lo que significaba su nombre y la asociación que se hace con el dictador alemán de las décadas del 30 y del 40.

"No trato de dominar al mundo. Mi padre me puso el nombre de este hombre, probablemente porque no entendió lo que representaba Adolf Hitler", aseguró en la entrevista.