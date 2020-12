Hombre de 83 muere tras ser arrestado por escuchar música clásica a todo volumen en su casa

Un hombre de 83 años, identificado como Ian Trainer, falleció en un hospital al que fue llevado mientras se encontraba detenido por escuchar música clásica a todo volumen en su casa.

Según informa el diario británico The Livepool Echo, el anciano había sido arrestado previamente el 6 de febrero por un período de 24 semanas debido a este mismo hecho.

Ian Trainer, 83, had been before the courts numerous times in recent years over noise complaints https://t.co/1FJuCKI2PH

— Liverpool Echo (@LivEchonews) November 28, 2020