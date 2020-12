Moreira se agarró con Julio César Rodríguez: "Me has tenido censurado todo el programa"

Una fuerte discusión se dio esta mañana en "Contigo en la Mañana" de Chilevisión, entre su conductor Julio César Rodríguez y el senador de la UDI, Iván Moreira.

Cuando comentaban el tema del segundo retiro del 10%, Moreira deslizó que un personero formó parte del directorio de una AFP, a lo cual el periodista le critica que no mencione el nombre, ya que cualquier persona del panel político en ese momento, se podía sentir aludida, aunque se estaba refiriendo a la senador Ximena Rincón (DC).

Julio César le dijo a Moreira: "Lo estoy invitando a que no haga vieja política", lo que irritó al parlamentario. "No no, me me vengas a dar lecciones", respondió.

Julio César: "es que tirar frases donde enloda a todos, diga las cosas como son".

Moreira: "Yo sí que tengo una virtud, digo las cosas como son (…) No me has dejado hablar en el programa, me has tenido censurado todo el programa; cuando yo hablo tú me interrumpes de forma inmediata".

Julio César: "le pido disculpas".

Moreira: "es que esto lo he dicho mil veces, he dicho que es Ximena Rincón y no la nombre ahora es porque ella no estaba presente".

