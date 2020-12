Grave denuncia contra tienda H&M: mamá acusa discriminación contra su hija autista

Era martes tipo 11.00 horas de la mañana, cuando Anrried Escalante, visitó la tienda H&M de mall Plaza Los Dominicos, junto a su padre y a su hija de 5 años, quien sufre Trastorno de Espectro Autista (TEA), y se desató un episodio que nadie quisiera pasar.

En conversación con Publimetro, Anrried relata que ingresó a la tienda, ya que debía comprarle ropa a la niña, cuando la pequeña quedó prendada de un vestido. "A ella le encanta el tul y quedó fascinada con un vestido que había, se enamoró y quiso ponérselo altiro, se desnudó, quedó en calzoncitos y traté de vestirla, corrimos a a caja para pagar el vestido y salir de ahí".

"Se desreguló y se tiró al piso, se puso a llorar, entre que la vestía y forcejeaba, gritaba y yo estresada, estaba que me desmayaba, y un sujeto de la tienda que no era el cajero, se acerca y me dice que la niña no puede estar así, 'tienes que llevártela' y yo le decía dame tiempo para vestirla y sacarla, porque estaba descompensada", relató.

Anrried además cuenta que el sujeto le decía que era su culpa "es tu responsabilidad me decía y que tenía que educar bien a mi hija para que no tuviera ese tipo de comportamiento (…) y le expliqué que era autista y que tenía que darme la oportunidad de vestirla".

"Mi papá le empezó a dialogar, pero el tipo no entendía, de hecho me dijo que si mi hija era autista no era su problema y que tenía que dejarla en la casa", sentenció Escalante.

Tras el hecho, la madre cuenta que terminó de vestir a la niña y que fueron a Carabineros a estampar una denuncia por discriminación. Además ya la contactó un abogado para determinar los pasos a seguir.