Horrible discriminación en Argentina: no lo dejaron arrendar departamento por ser gay

El joven argentino de 19 años, Alexis Bianchi, denunció una increíble discriminación, luego de querer arrendar un departamento junto amigos en Mar del Plata.

Contactado el dueño del inmueble, Bianchi le explica que necesita el departamento para irse unos días de vacaciones con uno de sus mejores amigos.

Durante la conversación para coordinar detalles, el dueño le comenzó a hacer preguntas más personales. “¿Son pareja?”, le preguntó con respecto a su amigo. “No, somos amigos”, le contestó. “¿Son gays?”, insistió el sujeto, que al recibir un sí como respuesta le negó el arriendo, asegurando que “no alquilo a gays”, y que “mis hijos chiquitos viven al lado de la casa”.

No me alquilaron un depto por ser trolo, ustedes bien?? pic.twitter.com/iq8jrAXLO0 — Alexis🌈 (@Alexis_Bianchi4) December 3, 2020

El joven manifestó a Telefe, que "me parece que el señor es un señor bastante grande que habla desde la ignorancia, y que el escrache en esta situación no me parece la mejor respuesta. Creo que hay que responder con la tolerancia que a ellos les falta”.