 La Tierra aceleró su velocidad en la Vía Láctea y se acerca a un agujero negro en el centro de la galaxia

Un reciente estudio de mejoramiento en la observación de la Vía Láctea determinó que la Tierra viaja siete kilómetros más rápida, aproximándose 2 mil años luz a un agujero negro supermasivo que existe en el centro de la galaxia espiral.

En 1985, la Unión Astronómica Internacional estimó que nuestro planeta estaba ubicado a 27.000 años luz de Sagitario A, pero las nuevas mediciones sitúan que nuestro planeta aceleró su velocidad en 7 km por segundo llegando a estar a unos 25.800 años luz del agujero negro.

Dichos datos fueron confirmados por el proyecto japonés de radioastronomía VERA (Very Long Baseline Interferometry, en inglés) quienes explicaron que "no hay que preocuparse” porque "esto no significa que nuestro planeta se esté hundiendo en el agujero negro".

VERA, que trabaja con varios radiotelescopios en el archipiélago japonés y su objetivo es ayudar a calcular las distancias con las estrellas que emiten radioseñales, combina sus datos para producir efectivamente la misma resolución que un telescopio con 2.300 kilómetros de diámetro.

"La precisión de la medición lograda con esta resolución, 10 micro-segundos de arco, es lo suficientemente nítida en teoría como para observar un centavo estadounidense colocado en la superficie de la Luna", explicaron los científicos.

