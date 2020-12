"Literalmente trabajamos como perros": Di Mondo revela cómo ayudó a salvar la empresa de su esposo

Di Mondo relató este miércoles cómo ayudó a superar los problemas durante la pandemia que vivió la empresa de su esposo, Eric Javits.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el fashionista indicó que la sombrerería de su cónyuge estuvo incluso cerca de ser cerrada, pero que decidieron reinventarse apuntando al E-Commerce.

"Todas las tiendas no esenciales estaban cerradas y los pedidos fueron cancelados, incluso algunos que estaban destinados para fin de año. En resumen, casi 70 mil unidades en inventario, entre sombreros y carteras, que no se venderían. En algún momento se pensó en cerrar la empresa", expresó.

Di Mondo comenzó a ayudar a su esposo, involucrándose en los negocios y proponiendo nuevas estrategias de venta, siendo actualmente el jefe de operaciones.

"La primera publicidad que hicimos fue a principios de mayo durante diez días. Gastamos 400 dólares y eso generó 47 mil dólares en ventas. Quizás no era mucho para lo que vendía la empresa, pero la proporción era enorme", señaló.

Alison Mandel inicia "nueva era" y sorprende con radical cambio de look Mandel compartió con sus seguidores un íntimo mensaje, donde los alentó a no atraparse por comentarios y tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo.

Posteriormente, se le ocurrió una venta con grandes descuentos. "Hubo mucha resistencia a la idea de casi todos en su oficina, pero lo hicimos de todas formas. Invertimos 1.200 dólares en publicidad y en tres días vendimos medio millón de dólares. ¡Era insólito!", manifestó.

De igual manera, indicó que tuvo que adaptarse a la rutina de un trabajo de oficina, algo que realiza por primera vez.

"Literalmente trabajamos como perros con Eric y todo el equipo. Por casi dos meses llegábamos a las 6:30 AM a la oficina y nos quedábamos hasta la noche, pero no me importa porque me encanta el rol empresarial", afirmó.

En ese sentido, el fashionista manifestó que "a lo largo de mi vida he aprendido muchas cosas que me han ayudado a enfrentar este desafío. Uno no puede congelarse ante un problema, por el contrario lo tienes que absorber, analizar y reaccionar. Readaptarse es clave en un mundo".

"Me siento tan satisfecho de todo lo que he podido aportarle a Eric. Siempre me he sentido bendecido y hoy día aún más. Agradecido por todo lo que la vida me ha entregado. Una de las cosas que más valoré de mi ser es mi creatividad y se que cuando se acabe la pandemia va a emerger un Di Mondo mucho más potente", remató.