Contralorito subió al columpio a usuario de redes sociales que confundió comunidad LGTBIQ+ con marca de televisores

Contralorito destaca siempre por su creatividad y humor en sus mensajes, a veces a costa de los usuarios que le responden en redes sociales. Esta vez no fue la excepción, al hablar de derechos humanos y tomarse con humor la equivocación de una persona que confundió a la comunidad LGTBIQ+ con los televisores de marca LG, o "LG TV".

La Contraloría General de la República subió un post conmemorando el día de los derechos humanos, a lo que su querida mascota comentó que fue "con dibujos, para que quede claro". Ante eso, un usuario respondió: "pero derechos no son solo para los de izquierda y para los 'lg tv'".

Contralorito es un crack: lanzó misteriosos mensajes, fue "hackeado" por "La Trucha" y una vez más se tomó las redes Toda esta maniobra se da en el marco de una campaña de Contraloría por el Día mundial de la lucha contra la corrupción. Twitter alucinó con esta acción.

El loro azul aprovechó la oportunidad para recordar que los DD.HH. "son para todos/as: de izquierda, derecha, hétero, gay, bi, asexual, trans, no binario, etc", pero no dejó pasar el error de esa persona al escribir en Twitter, como tampoco quienes seguían la conversación.

"Para todos los HUMANOS. Y no, para los artefactos no existen los DD.HH. (Sorry TVs)", agregó Contralorito, quien también puso una imagen de dos televisores tomadas de la mano y aparentemente enamoradas.

Contralorito recordó que los derechos humanos son para todas las personas sin excepción: