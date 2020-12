Doctor Ugarte fue premiado como "chileno del año" y "héroe nacional del año"

El doctor Sebastián Ugarte fue premiado como el "chileno del año" y "héroe nacional del año" en los Premios Natida.

Durante el programa "Buenos Días a Todos", Gino Costa indicó que "uno de mis compañeros se ha transformado en la persona más premiada del año. Un personaje que ha calado hondo y que sin duda va a pasar a la historia de nuestro país y porque no, mundial. Porque este personaje, que además esta presente en este estudio, ha sido reconocido con dos grande premios".

En ese sentido, destacó que fue premiado "héroe nacional del año, es el reconocimiento que se le ha entregado a este personaje y además el chileno del año a nuestro querido doctor Sebastián Ugarte".

Tras esto, Ugarte señaló que "yo creo que represento a mucha gente, a muchos trabajadores de la salud, como un símbolo. Pero, hay mucha gente que se merece esto, que ha estado haciendo frente a la enfermedad".

"Yo creo que este premio es un premio a todos los técnicos paramédicos, a todas las nutricionistas, los kinesiólogos, las enfermeras, las secretarias, la gente de laboratorio, de ambulancia, los del SAMU, los del SAPU, nos llegó un tremendo premio chiquillos. Yo se los cuido por mientras", expresó.

Las palabras del doctor Ugarte en Instagram

En tanto, en su cuenta de Instagram el doctor Ugarte afirmó en un video que "tener este reconocimiento como chileno del año, es quizás una de las cosas más hermosas que pueden pasar. Vivo mi vida como chileno, entiendo el mundo como chileno, no podría entender cada día que amanece si no desde mi realidad como chileno y que mis hermanos de país, mis cohabitantes de este territorio y de estos sueños que se llama Chile, me reconozcan como algo digno de reconocimiento, me llena de orgullo y me siento uno más entre tantos millones que en esta geografía hacen un esfuerzo por hacer este país cada día más grande".

Finalmente, señaló en la publicación que "recibo este reconocimiento como chileno del año y también en la categoría de chileno héroe sólo como uno más de miles y miles de médicos, trabajadores de la salud y gente que ha estado en la primera línea para aportar su pequeño grano de arena haciendo frente a esta pandemia. Vamos que se puede!".

