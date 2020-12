Ibai Llanos recibe masivas muestras de apoyo luego que lo sacaran de un Twitch Rivals por no tener cámara

Ibai Llanos debe ser uno de los youtuber más reconocidos y queridos en el mundo de habla hispana. Amigo de Sergio Agüero, el español se ha consolidado como uno de creadores de contenido que más han crecido según dio a conocer la plataforma, pero no todo son buenas noticias.

Es que el streamer iba a participar como comentarista en un Twitch Rivals, un torneo de eSports, en conjunto a Barbeq y otras personas, para ir relatando lo que suceda con los reconocidos Auron, Biyín, Reborn, Mayichi, entre otros, pero su cámara no funcionó y fue sacado de la conversación.

Llanos fue contactado por la plataforma Skype para realizar la videollamada y así participar en el cast. Pese a haber hecho pruebas de sonido y cámara, al momento de la verdad no resultó y tras un rato de confusión, se escuchó que "sin cámara no podemos hacer nada contigo", siendo sacado de la videollamada, a pesar que alguien preguntó si es que se puede esperar que arregle la cámara.

A Ibai no le presentarnos posibles soluciones, lo que generó el malestar de sus millones de seguidores, quienes rápidamente en redes sociales comenzaron a llenarlo de mensajes y muestras de apoyo, con el hashtag We Support You Ibai (nosotros te apoyamos Ibai).

Revisa el momento en que saca a Ibai del Twitch Rivals