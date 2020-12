La declaración de la NASA tras rumores de una "Federación Galáctica" y de supuesto trato entre extraterrestres y EEUU

El ex jefe de seguridad espacial de Israel, Haim Eshed, realizó unas sorprendentes declaraciones hace unos días, en donde aseguró que existe una "Federación Galáctica".

En entrevista con el periódico local Yediot Aharono, el hombre aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sabe de la existencia de los extraterrestres y que Estados Unidos trabaja con ellos "en una base subterránea en Marte".

Donald Trump sabe que existen los extraterrestres y tiene pacto con "Federación Intergaláctica" Así lo dijo el exjefe de Seguridad Espacial israelí, quien sostuvo que existe una "base subterránea en Marte" donde trabajan juntos "alienígenas y representantes del gobierno de EEUU".

"Los Objetos Voladores No Identificados han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista", afirmó.

De igual manera, el exmilitar de 87 años, afirmó que los extraterrestres "han estado esperando que la humanidad evolucione y llegue a una etapa en la que generalmente entendamos lo que es el espacio y las naves espaciales".

La declaración de la NASA

Tras el impacto causado por las declaraciones de Eshed, NBC News dio a conocer un escueto comunicado de la NASA, en donde sin hacer alusión a las palabras del israelí, indican que "la búsqueda de vida en el universo" es uno de los objetivos de la agencia espacial estadounidense.

"La NASA está explorando el sistema solar y más allá para ayudarnos a responder preguntas fundamentales, incluso si estamos solos en el universo", afirmaron.