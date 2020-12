Julio César paró en seco a Moreira: "Aquí el único golpista declarado es usted"

Ya es costumbre la relación tensa que hay entre Julio César Rodríguez y el senador UDI Iván Moreira. Y hoy nuevamente se vivió un fuerte round en el matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión.

Cuando el panel político comentaba el proyecto para indultar a las personas detenidas durante el estallido social por desórdenes públicos, Moreira dijo que "estos pobrecitos son golpistas. Estos pobrecitos que usted dice son violentistas, son saqueadores”, le dijo a Julio César.

El conductor del matinal respondió: "Iván, aquí el único golpista declarado es usted (…) Senador, si usted me escuchara con atención no me diría lo que está diciendo. Le estoy diciendo que, lamentablemente, en el grupo de persona hay gente que sí robó, que sí quemó micros, que sí andaba con galleteros para abrir los centros comerciales".

Rodríguez agregó que “yo lo que le estoy diciendo, poniendo en contexto todo, es que sí había gente así, que hay gente que no se le ha podido probar nada, que hay casos donde se les pusieron pruebas falsas. Entonces estoy diciendo que en la coctelera, es una situación que genera desconfianza”.