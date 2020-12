Monserrat Álvarez bromea a Julio César si se vacuna contra el covid: "¿Y si te empiezas a poner facho?"

En "Contigo en la Mañana" de Chilevisión, se dio una distendida conversación entre Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, cuando comentaban sobre el inicio de la vacunación contra el coronavirus en el país.

El conductor hablaba sobre la estrategia de vacunar a personas conocidas, para dar confianza en la población, cuando comenzaron las risas en el estudio.

"Lo bueno de vacunar a los conductores de televisión es que la gente puede ver todos los días cómo van evolucionando (…) si me vacuno, la gente todos los días me puede ver, me comprometo a decir cómo me voy sintiendo, dirían qué le están saliendo en la nariz", dijo riendo el periodista.

Y ahí irrumpió Monserrat: "¿O si te empiezas a poner facho?, por ejemplo", desatando de inmediato las risas en el estudio.

"No le dan más vacaciones", dijo Julio César…a lo que su compañera respondió: "si vacunan a Julio, se va a poner en contra del retiro del 10%, o abrazado con Moreira, con Longueira, con todos, cuidado que eso puede provocar la vacuna contra el covid".

Terminando el jocoso momento, Julio César dijo que tenían su propia campaña en el matinal: "no a la vacuna en el ojo, sí a la vacuna en el brazo".