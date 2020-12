Mujer no aguantó más pidió su renuncia por clientes que no usan mascarilla en restaurante

El respeto por las medidas sanitarias es una de las cosas que ha sido más difíciles de cumplir en todo el mundo durante la pandemia del coronavirus y así como en Chile se han registrado graves faltas, en Estados Unidos también, llevando a una trabajadora incluso a pedir su renuncia.

Es que una mujer de la cadena de restaurantes Denny's se rehusó a atender un grupo de clientes que no quería utilizar mascarilla, asegurando estar "cansada de sentirme así" y que no está dispuesta "a soportar esta mierda".

En un video grabado por los mismos clientes, se alcanza a ver a la mesera rehusándose a atenderlos, mientras de fondo se escucha a alguien decir que "sin mascarillas no pueden entrar". Ante eso, los jóvenes aseguraron que debido a la ley de derechos civiles y motivos religiosos de ese país, puede no usar las mascarillas y que "no hay que creerse todo lo que sale en los medios".

Según el sitio TMZ el hecho ocurrió en septiembre de este año en Illinois y no hay certeza que finalmente la mujer haya dejado su trabajo o no. La cadena Denny's, en tanto, aseguró que lo más importante es la seguridad de sus trabajadores y sus clientes.

Una trabajadora pidió su renuncia por no aceptar clientes sin mascarillas en medio de la pandemia el coronavirus: