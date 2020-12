Julio César se confesó con diputada Hoffmann: "Nunca me sentí tan podrido que cuando lanzaron entrega de cajas"

El tema de la semana sin duda en Chile es la llegada de la vacuna contra el coronavirus, y la discusión de muchos de aplicársela o no.

Y de este tema hablaban en el matinal de Chilevisión, "Contigo en la Mañana", junto al panel político en donde participaba la diputada UDI María José Hoffmann y que con Julio César Rodríguez, discutían sobre el nivel de confianza de la población en el Gobierno y ahora en la vacuna Pfizer.

Bolsonaro sobre vacuna de Pfizer: "Si te conviertes en un yacaré, es tu problema" El presidente brasileño cuestionó los posibles efectos secundarios que podría tener la vacuna, con una particular frase.

"Me bajoneo que haya tanta gente que no quiere ponerse la vacuna y es porque creen que la vacuna es del Gobierno, entonces mi tema es cómo comunicamos bien que la vacuna va mas allá del Gobierno y pongo en la mesa el tema de hacer cadenas nacionales y de tratar de adjudicar la vacuna como materia política y tratar de subir en las encuestas, en la vacuna no cuadra", dijo Rodríguez.

Pero esto no quedó ahí, ya que agregó que "nunca me sentí más podrido, más mal y más cobarde en este programa, que cuando fue el lanzamiento y entrega de las cajas, estaba con la guata que se me revolvía, cuando se montaron en La Moneda los camiones, se llamó por parlantes a los choferes y se le iba a entregar a las familias más pobres una caja de mercadería".

"No me gustaría que el Gobierno y la oposición empezaran a hacer un gallito político con la vacuna, porque ahí sí que nos vamos a la B", sentenció el conductor.