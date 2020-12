Pablo Lescano suma dos meses con problemas en su servicio de telecomunicaciones

En medio de la pandemia del coronavirus y los confinamientos voluntarios y obligatorios, no son pocas las personas que han tenido problemas con sus servicios de telecomunicaciones. Pero no solo en Chile, ya que en Argentina se vive algo similar y una de los perjudicados ha sido Pablo Lescano.

El reconocido cantante de cumbia villera preguntó en su cuenta oficial de Twitter a Telecom por alguna solución, ya que "hace dos meses que no tengo servicio". Además, el vocalista de Damas Gratis aseguró que "llamo por teléfono a reclamos y acá sigo".

Twitter se avalancha contra los detractores de Pfizer: "Tomaban Ron Silver y ahora les da miedo la vacuna" Después de que el ISP diera luz verde a la vacuna contra el coronavirus, el debate sobre su uso se tomó las redes sociales. El hashtag "#YoNoMeVacuno" se convirtió en primera tendencia.

"Cada vez que veo una camioneta le pido que me haga la gauchada. No sé qué toca ahí y tengo servicio. Pero no pasa más la camioneta", continuó alegando uno de los artistas favoritos de los cracks de la Roja.

Desde la red social la empresa le contestó que se comunicarían con él por mensaje directo, a lo que el cantante respondió que "sé que eres un CM, pero todos tus jefes son forros". Ante la respuesta de los usuarios que en realidad se trataba de los llamados bot, Lescano lamentó que "todo es perdida" y lo volvió a tratar de "forro".

Además, el interprete de grandes éxitos recientes como "No te creas tan importante" aclaró a sus seguidores que sí había pagado la cuenta, mientras algunos se tomaban con humor la desgracia del vocalista de Damas Gratis.

Pablo Lescano lleva dos meses con problemas en su servicio de telecomunicaciones: