Estrella de Belén: así podrás disfrutar este lunes de la gran conjunción de Júpiter y Saturno

Júpiter y Saturno se confundirán en el cielo nocturno el lunes, en su mayor acercamiento aparente desde la época de Galileo en el siglo XVII.

Los astrónomos dicen que las conjunciones entre los dos planetas más grandes de nuestro sistema solar no son raras. Júpiter sobrepasa a Saturno en sus respectivas órbitas alrededor del Sol cada 20 años, pero la del lunes será excepcional: desde nuestro ángulo visual, los planetas se verán a una decima de grado de separación, equivalente a la quinta parte del diámetro de la Luna llena.

El espectáculo celeste será fácilmente visible en todo el mundo después de la puesta del Sol donde lo permita el clima.

Si a esto se suma el solsticio de invierno en el hemisferio norte y el de verano en el hemisferio sur, este espectáculo navideño promete ser una de las mayores de las grandes conjunciones.

Skywatchers, you're in for a once-in-a-lifetime treat! Jupiter & Saturn are doing a planetary dance that will result in the Great Conjunction on Dec 21, just after sunset. Find out:

🤩 When and where to look up

📷 How to photograph the conjunction

Visit: https://t.co/SdQSLex2Ex pic.twitter.com/DkaB5XyO9B

— NASA (@NASA) December 20, 2020