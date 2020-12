¿Otra vez? Una nueva modelo asegura que recibió like de la cuenta del papa Francisco en Instagram

Una polémica se generó en noviembre pasado cuando la modelo Natalia Garibotto reveló que recibió un like de la cuenta de Instagram del papa Francisco en una fotografía de ella en bikini.

A través de Twitter, la joven que se hace llamar Nata Gata, subió un video que recorre su cuenta, ingresa a una de sus publicaciones y muestra el like que recibió.

Este hecho generó controversia en redes sociales, por lo que desde el propio Vaticano salieron a referirse a lo sucedido.

Un portavoz del Vaticano afirmó a The Guardian que "podemos excluir que el like provenga de la Santa Sede, y se ha recurrido a Instagram en busca de explicaciones".

Mientras que en los últimos días la modelo Margot Foxx compartió un tuiteo, en el que se ve una captura que muestra que recibió un like de la cuenta de Instagram del papa Francisco.

"Hey, esa soy yo", señaló en la publicación, en donde se ve que el like fue dado a una fotografía de ella en bikini.

"Al papa le gustó mi foto eso significa que voy al cielo", expresó.

Pese a esto, usuarios de redes sociales especulan que el like podría ser un montaje, o bien se trataría del segundo error en poco más de un mes de quienes manejan la cuenta del Sumo Pontífice.

hey thats me https://t.co/ynSvc7BIra

the pope liked my picture that means i’m going to heaven 😌

— Margot 🦊 (@margot_foxx) December 22, 2020