"Aún en las noches más oscuras hay esperanza": el emotivo mensaje de Navidad de la reina Isabel

La reina Isabel II emitió este viernes su tradicional mensaje navideño, en un año marcado por la pandemia de coronavirus.

"Para muchos, este año quedará marcado por la tristeza: algunos lloran la pérdida de un ser querido, amigos y familiares sienten falta de otros, en tanto que para Navidad quisieran un simple abrazo o un apretón de manos. Si este es su caso, usted no está solo", afirmó la soberana.

De igual manera, señaló que "en el Reino Unido y en todo el mundo, la gente ha sabido hacer frente a los retos y dificultades de este año y esto me llena de orgullo".

La reina Isabel II también destacó la labor de los trabajadores de la salud durante la pandemia.

"Este año hemos celebrado el día internacional de las enfermeras, homenajeando el 200 aniversario del nacimiento de Florence Nightingale. Estas pioneras, como también Mary Seacole, encendieron un faro de esperanza en el mundo", expresó.

"Hoy nuestros trabajadores de primera línea siguen alimentando esa llama por nosotros, apoyando los increíbles logros de la ciencia moderna y les debemos muchísimo", agregó.

Además, señaló que "continuamos inspirándonos en la solidaridad de los extraños y descubrimos consuelo al constatar que aún en las noches más oscuras hay esperanza".

Cabe recordar que esta es la primera vez en cuatro décadas que la reina no pasa la Navidad en su residencia en Sandringham, sino que permaneció en el castillo de Windsor junto a su esposo, el duque de Edimburgo.

🎄📺 “In the United Kingdom and around the world, people have risen magnificently to the challenges of the year, and I am so proud and moved by this quiet, indomitable spirit.”

In her 2020 broadcast, The Queen reflects on acts of kindness during this extraordinary year. pic.twitter.com/iKa67aZEUZ

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2020