"Santa Baby": Di Mondo celebra con disfraz navideño y comparte historia en Instagram que alude a su parecido con Briones

Di Mondo pasó la Navidad con su esposo Eric Javits, compartiendo en Instagram una imagen donde aparecen ambos.

"Bendiciones, Cálidos Deseos y Amor a todos en esta Navidad", escribió el fashionista chileno.

Pero esa no fue la única postal, ya que previamente subió una fotografía con un disfraz navideño.

"Santa Baby. ¿Has sido Bueno o Malo este año?!", preguntó Di Mondo, en donde posa con una tanga roja y un gorro navideño.

Cabe mencionar que en sus historias de Instagram, compartió una historia de otro usuario en donde aparece intervenida la mencionada fotografía, con el siguiente mensaje "feliz navidad de parte del ministro Briones".

Instagram @ itsdimondosworld

Di Mondo fue consultado en julio pasado en el programa de Canal 13 "Sigamos de largo" respecto a si se encuentra parecido al titular de Hacienda.

"No me molesta. Igual lo encuentro un poquitito chistoso, pero… Igual me parezco un poquito, pero no tanto", expresó acorde a lo consignado por Glamorama.