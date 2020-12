El sentido adiós de los luchadores tras muerte de Brodie Lee: Luke Harper en la WWE

Impacto en el mundo de la lucha causó la repentina muerte de Jon Huber, quien falleció a los 41 años.

Su esposa, Amanda Huber, confirmó que el deceso del luchador conocido como Brodie Lee en el circuito independiente y en AEW, y como Luke Harper en la WWE, se debió a un problema pulmonar no asociado al covid-19.

"Mi mejor amigo murió hoy. Nunca quise escribir esas palabras. Mi corazón esta roto. El mundo lo veía como el increíble Brodie Lee (anteriormente conocido como Luke Harper), pero era mi mejor amigo, mi esposo y el mejor padre que jamás haya conocido. No hay palabras que puedan expresar el amor que siento o destrozada que estoy ahora", señaló a través de Instagram.

"Falleció rodeado de seres queridos después de una dura batalla con un problema pulmonar no relacionado con covid. La Clínica Mayo es, literalmente, el mejor equipo de médicos y enfermeras del mundo que me rodearon de amor constante", agregó.

La muerte de Brodie Lee causó diversas reacciones en el mundo del wrestling.

Distintos luchadores enviaron condolencias a la familia de Huber y le dedicaron emotivas despedidas tras su fallecimiento.

"Eras mi mejor amigo. Mi hermano, mi compañero, mi Terry Gordy. Cambiamos todo este juego porque nos negamos a hacerlo de cualquier manera que no fuera nuestra manera. Siempre estábamos en nuestro mejor momento cuando éramos un equipo. Creo que ambos lo sabíamos. Luchamos como hermanos porque lo fuimos. Estoy tan jodidamente molesto. No es así como se suponía que debía ser. Se suponía que termináramos gordos, calvos e inútiles corriendo los lugares de Wyatt Family en los gimnasios de la escuela secundaria en nuestros 70. ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué hago sabiendo que nunca escucharé tu sarcasmo condescendiente mientras estoy en lo alto? Ya te extraño mucho. Haría cualquier cosa. Sólo viviría nuestros peores momentos de nuevo. No puedo creer que te hayas ido. Lo siento mucho hermano. Lo siento mucho. Siempre serás parte de mí, me guste o no, sin ti todo es diferente y espero que Amanda realmente sepa que estoy aquí no solo para decirlo, sino porque también los amo. Me aseguraré de que su hijo sepa lo increíble que eras. No las leyendas que la gente contará, sino el verdadero tú, que muy poca gente pudo ver. Prometo que lo elevaré de manera limpia en dark matched cuando tenga la edad suficiente, como prometí. Me duele mucho. Ojalá tuviera la oportunidad de despedirme. Pero claro, es sábado y sabes lo que eso significa… guárdame un asiento a tu lado donde sea que estés, ahí es donde pertenezco. Estaré allí cuando sea mi momento. Adiós para siempre Brodie. Te amo", Bray Wyatt.

"Lamento profundamente la pérdida de Jon Huber. Estábamos unidos por el amor a nuestros hijos. Era un verdadero hombre de familia. Descanse en paz, Brodie Lee", Stephanie McMahon.

"Esto es devastador. Jon fue simplemente… genial. Un ser humano genial, divertido, inmensamente talentoso, cálido y familiar. Todo nuestro amor, pensamientos y calidez para su familia", Edge.

"Se me rompe el corazón al saber del fallecimiento de Brodie Lee, quien era un querido amigo para muchos de nosotros. Fue un esposo increíble y un padre devoto. Su amor por su familia era inconmensurable. Estoy enviando oraciones y amor a Amanda, Brodie, Nolan y a la familia de Jon Huber", Natalya.

"El mundo ha perdido a alguien grandioso. Uno de los mejores. En todos los sentidos. Descansa en paz, Brodie Lee", Kevin Owens.

"Es sábado. Sabes lo que significa… Backstage en México en 2015. Brodie estaba molesto porque no tenía su propia camiseta de merchandising, por lo que uno de los hermanos hizo un montón en su honor. Todos los usamos en homenaje al tipo, porque todos lo amaban. ¡Simplemente un hombre maravilloso!", Chris Jericho.