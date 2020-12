La explicación de la diputada Paulina Núñez tras su comentada foto cocinando tallarines sin agua

La diputada Paulina Núñez se convirtió en el centro de memes y de burlas en redes sociales luego de una fotografía en donde ella aparece cocinando tallarines, pero sin agua en la olla y con la cocina apagada.

"Hoy vamos a cocinar unos ricos tallarines. ¿Y ustedes que están cocinando?", escribió la parlamentaria.

Ante la repercusión que causó la imagen, la legisladora explicó a El Mercurio el trasfondo de la fotografía.

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos a partir del 1 de enero La aplicación de mensajería ya no ​​estará disponible en algunos smartphones desde el primero de enero del 2021.

"Me tomé una foto antes de echarle el agua y la subí a mis redes preguntándole a mis seguidores qué estaban cocinando ellos y muchos me respondieron lo que iban a almorzar y otros empezaron a reírse porque no estaba la cocina prendida y no tenía agua la olla", expresó.

En ese sentido, la diputada Núñez precisó que "estoy acostumbrada a poner los fideos en la olla mientras se hierve el agua en el hervidor y una vez lista la pongo en la olla".

Finalmente, sobre las reacciones que causó en redes sociales la imagen, afirmó que "me he reído mucho. Me han enviado recetas de todo Chile y mi hermano que es chef me dijo ‘¡pero cómo!’ y nos reímos juntos revisando los mejores memes".

Revisa la imagen de la diputada Paulina Núñez