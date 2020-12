Evelyn Matthei y su broma por el Día de los Inocentes: aparece en redes sociales con un radical cambio de look

Un nuevo Día de los Inocentes y muchas figuras públicas han aprovechado esta jornada para lanzar bromas en sus respectivas redes sociales. Así lo hizo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), quien sorprendió con un radical cambio de look.

A través de su cuenta en Twitter, la jefa comunal y una de las cartas presidenciales de Chile Vamos mostró una fotografía en la que aparece con el pelo teñido de verde.

"Dicen que los cambios hacen bien. Yo me atreví, mis [email protected] me ayudaron a elegir el tono. ¿Les gusta? A mí me fascina", escribió la ex ministra del Trabajo, como comentario adjunto a la foto.

En respuestas a varios comentarios que le hicieron distintos usuarios, Matthei aclaró que su pelo verde se trataba de una broma por el Día de los Inocentes.