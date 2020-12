La tierna llamada de adulto mayor a policía italiana en Navidad: no quería estar solo

La fiesta de Navidad es para estar en familia, sin duda, y esto le pasó la cuenta a un adulto mayor en Italia, que llamó a la policía para no sentirse tan solo.

"Buenos días, me llamo Fiorenzo Malavolti, tengo 94 años y estoy solo en casa, no echo de menos nada, sólo necesito una persona física con quien intercambiar el brindis navideño", fue el relato del adulto mayor a la policía de Bolonia.

Fue así que una patrulla de policías llegó hasta Vergato, Bolonia, para poder hacer compañía a Malavolti, quien agradeció a los agentes por ser parte de su pequeña celebración.

Al día siguiente la misma policía llegó hasta el domicilio del adulto mayor para entregarle una fotografía de recuerdo.

Fiorenzo Malavolti ha 94 anni ed è solo in casa a #Natale. Decide così di chiamare i @_Carabinieri_ per ricevere un po' di calore umano. Una richiesta inusuale, ma accolta con affetto. Grazie alle nostre #ForzedellOrdine, sempre in prima linea per i più deboli. pic.twitter.com/vESxW2t0YN

